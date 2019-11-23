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رد نادي من فرجاني ساسي على إشاعة رحيله عن الزمالك (فيديو)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:16 م
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ساسي
ساسي
علي شحاتة
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إنتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي اليوم في تدريبات الفريق الأول بنادي الزمالك، وشارك في المران بشكل طبيعي وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب تونس في المباراة الأخيرة.

ونشر ساسي فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" يرد من خلاله على الأخبار التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على هروبه من الزمالك بسبب مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

يذكر أن الدولي التونسي تعرض للطرد خلال مباراة الزمالك أمام المقاولون في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز ولن يشارك في مباراة الفريق أمام نادي انبي والمقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر القادم.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق انبي الأثنين المقبل في خامس مبارايات الفريق في الدوري المصري ويحتل الأبيض  المركز الثاني برصيد 10 نقاط جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك الى الكونغو لمواجهة مازمبي يوم 30 نوفمبر في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا . 
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مواجهة الزمالك وانبي مباريات الدورى المصري فريق انبي فرجانى ساسي الزمالك ومازيمبي

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