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فوز بني مزار وأبوتيج وسمالوط وناصر الفكرية في القسم الثالث

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:21 م
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بوابة الفجر
سالم خليل
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فاز فريق مركز شباب سمالوط ،علي فريق مركز شباب ناصر ملوي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب مطاي بالجولة السابعة للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثالث.

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق بني مزار بقياده عبدالناصر عيسى، من تحقيق الفوز خارج ملعبه باربعه اهداف نظيفة، علي فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، في المباراه التي شهدها ملعب الهنداو.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق ناصر الفكرية علي فريق مركز شباب الخارجة بهدف نظيف، في المباراه التي جاءت على ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.

و فاز فريق أسمنت أسيوط خارج ملعبه علي فريق نادي ملوي بثلاثه اهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

وحقق فريق ابوتيج، فوزا مهما خارج ملعبه اليوم علي فريق الوليدية، بثلاثه اهداف لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الوليدية.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة السابعة غدا، حيث سيحل فريق القوصية، ضيفا على فريق مركز شباب القيس، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب مطاي.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 12 نقاط
2- مركز شباب ناصر ملوي 12نقاط
3- ابوتيج 12 نقاط
4- ناصر الفكرية 11 نقطة
5- مركز شباب سمالوط 10 نقاط
6- بني مزار 9 نقاط
7- نادي ملوي 9 نقاط
8- مركز شباب القيس 9 نقاط
9- القوصية 8 نقاط
10- الوليدية 7نقاط
11- الهنداو 6 نقاط
12- مركز شباب الخارجة 4 نقاط

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