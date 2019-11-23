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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 23/11/2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:17 م
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يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز، في إطار قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.
موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
وتقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة و الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
وستُذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي على شبكة قنوات "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 2.
التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراته أمام تشيلسي بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: كايل ووكر - فيرناندينيو - جون ستونز - بينجامين ميندي.
خط الوسط: إيلكاي جوندوجان - رودريجو كاسكانتي - رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروين - دايفيد سيلفا.
خط الهجوم: سيرجيو أجويرو.
غيابات مانشستر سيتي أمام تشيلسي
يغيب عن مانشستر سيتي كلٌا من: أوليكساندر زينشينكو - إيميرك لابورتي - ليروي ساني بداعي الإصابة، كما سيغيب بيرناردو سيلفا للإيقاف.
ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي مباراته أمام مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا - فيكايو توموري - كورت زوما - ماركوس ألونسو.
خط الوسط: ماسون مونت - جورجينهو - ماتيو كوفاسيتش.
خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تامي أبراهام - ويليان.
غيابات تشيلسي أمام مانشستر سيتي
لا توجد غيابات في صفوف فريق تشيلسي سوى "أنطونيو روديجر" بسبب الإصابة.
ويسعى مانشستر سيتي لتعويض الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام ليفربول بنتيجة 1 – 3، في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد" معقل الريدز، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة، ويحاول الفريق اللندني جاهدًا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد الثلاث نقاط وانتزاع أحد المركزين الثاني والثالث بجدول الترتيب.
وعلى الجانب الآخر، يعيش تشيلسي المرحلة الأفضل له منذ سنوات، حيث حقق 6 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، ويبدو أن المدرب "فرانك لامبارد" قد وجد توليفته الأفضل هذا الموسم، ويسعى البلوز لتحقيق الفوز السابع على التوالي أملاً في اللحاق بفريق ليفربول المتصدر.
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