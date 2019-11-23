موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 23/11/2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز، في إطار قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة و الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وستُذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي على شبكة قنوات "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 2.





التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي





ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراته أمام تشيلسي بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: إيدرسون.





خط الدفاع: كايل ووكر - فيرناندينيو - جون ستونز - بينجامين ميندي.





خط الوسط: إيلكاي جوندوجان - رودريجو كاسكانتي - رحيم ستيرلينج - كيفين دي بروين - دايفيد سيلفا.





خط الهجوم: سيرجيو أجويرو.





غيابات مانشستر سيتي أمام تشيلسي

يغيب عن مانشستر سيتي كلٌا من: أوليكساندر زينشينكو - إيميرك لابورتي - ليروي ساني بداعي الإصابة، كما سيغيب بيرناردو سيلفا للإيقاف.





ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي مباراته أمام مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:-



