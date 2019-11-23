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أحمد فكري يعتذر عن تكملة المشوار مع نادي الحمام

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:16 م
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الحمام
الحمام
أحمد تيتو
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قرر أحمد فكري الصغير المدير الفني للحمام عدم تكملة المشوار مع فريق نادي الحمام والإكتفاء بالفترة التي قضاها في النادي وقام بتوديع جهازة المعاون واللاعبين وتمني لهم ولنادي الحمام التوفيق في الفترة القادمة جاء ذلك بعد إنتهاء مباراة دكرنس في دور ال64 لكأس مصر والتي إنتهت بخسارة نادي الحمام بهدف نظيف وتوديع بطولة كأس مصر.

يذكر أن أحمد فكري خاض مع الحمام 5 مباريات بالدوري ج حصد 4 نقاط حيث تعادل في الجولة الأولي بملعبة أمام المنصورة سلبيا ونال هزيمة في ثاني المباريات من غزل المحلة بإستاد غزل المحلة بهدف نظيف وفاز في الجولة الثالثة أمام دكرنس بهدف نظيف وخسر أمام فاركو 2/4 في الجولة الرابعة ومن دمنهور 1/3.
أحرز لاعبوه في ال4 مباريات 3 أهداف عن طريق يايا كونية المحترف الإيفواري بالفريق، ومحمود أبو زيد، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي ومني مرماة ب8 أهداف هدف من غزل المحلة، و4 أهداف من فاركو، و3 من دمنهور

وخاض في مسابقة كأس مصر 3 مباريات فاز في الأولي علي عثماثون بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1/1 ، وفاز في الثانية علي غزل شبين 1/3 وخسر في الثالثة من دكرنس بهدف نظيف.

يذكر أن قائمة نادي الحمام هذا الموسم تضم 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.
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مظاليم الحمام

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