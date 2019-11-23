Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بحضور بطلة الفيلم".. عرض ومناقشة "شبح مدمر" في ثالث أيام مهرجان القاهرة (صور)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
انتهى منذ قليل عرض الفيلم البلجيكي "شبح مدمر"، في قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن عروض المسابقة الدولية، في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤١.

وبعد العرض، أقيمت ندوة مع بطلة الفيلم سعدية بن طيب، والتي أكدت أن الدور كان سهلا لتعبير عما تشعر به بلا كلام، موضحة أن المخرج أراد نقل حياة النساء المهمشات في بلجيكا، واستعراض أوضاعهن، سواء كن محجبات أم لا، وهو ما ظهر عن طريق ما قدمته في الفيلم.

وتابعت "سعدية" مؤكدة أن الموسيقى مهمة في الفيلم، وهو تواكب مغامرة البطلة خلال الفيلم، لافتة إلى أن المخرج لم يرد إعطاء إجابات نهائية للموضوعات التي ناقشها، كما أن إيقاع الفيلم بطئ على غير العامة.

وتحدثت "سعدية" عن أصولها الجزائرية التي تعود لوالدها، أما والدتها فهي فرنسية الأصل، السيدات معزولات في بلجيكا ووضعهن صعب، سواء كنا مسلمات أم لا، مشيرة إلى أن الوضع بدأ في التحسن، وهو يشبه لحد كبير الوضع في فرنسا، وهو ما جعلها تتحمس لفكرة الفيلم.

وأوضحت "سعدية" أن الفيلم غير مبني على قصة حقيقية، واستغرق تصويره ٣ أسابيع، كما أنها لم تحضر أي من عروض الفيلم الدولية لتعرف ردود أفعال الجمهور لكنه تدرك أن إيقاعه بطئ وصعوبة فهمه لبعض الجمهور.

يذكر أن فيلم "شبح مدمر" يتتبع رحلة عاملة نظافة محجبة، خلال الليل، بعدما تغفو في القطار وتضيع محطتها، ولا تمتلك المال لطلب سيارة تعيدها لمنزلها، فتبدأ في التجول في الشوارع في بلجيكا ومراقبة حياة الناس.
"بحضور بطلة الفيلم".. عرض ومناقشة "شبح مدمر" في ثالث أيام مهرجان القاهرة (صور)
"بحضور بطلة الفيلم".. عرض ومناقشة "شبح مدمر" في ثالث أيام مهرجان القاهرة (صور)
"بحضور بطلة الفيلم".. عرض ومناقشة "شبح مدمر" في ثالث أيام مهرجان القاهرة (صور)
"بحضور بطلة الفيلم".. عرض ومناقشة "شبح مدمر" في ثالث أيام مهرجان القاهرة (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي فن سينما أخبار الفن

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل البلدوزر

منذ 35 دقيقة

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 20 ساعة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعة و 21 دقيقة

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ ساعة و نصف

بيكهام يرفض الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح NOW

منذ 36 دقيقة

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

منذ ساعة و نصف

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 21 ساعة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد حصدهم جوائز عالمية.. 11 فيلمًا عالميًا تضيء سماء مهرجان الجونة السينمائي

11 فيلماً عالمياً يضيء سماء مهرجان الجونة السينمائي

طارق الشناوي يكتب: مهرجان يقفز فوق الجدران ليقدم عروضه في السجن.. "فتوى" التونسي على موجة الناس

عرض الفيلم الإيطالي "ذكريات" في سينما زاوية بحضور مخرجه (صور)

"التقارير حول سارة وسليم".. فيلم فلسطيني يفوز بـ9 جوائز دولية ويشارك في أكثر من 20 مهرجان حول العالم

المخرج الإيطالي فاليريو مييللي: لم أتخيل اكتمال فيلم "ذكريات" وتجاوب المصريين معه أسعدني (حوار)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

03:58 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

04:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status