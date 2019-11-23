"بحضور بطلة الفيلم".. عرض ومناقشة "شبح مدمر" في ثالث أيام مهرجان القاهرة (صور)

انتهى منذ قليل عرض الفيلم البلجيكي "شبح مدمر"، في قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن عروض المسابقة الدولية، في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤١.



وبعد العرض، أقيمت ندوة مع بطلة الفيلم سعدية بن طيب، والتي أكدت أن الدور كان سهلا لتعبير عما تشعر به بلا كلام، موضحة أن المخرج أراد نقل حياة النساء المهمشات في بلجيكا، واستعراض أوضاعهن، سواء كن محجبات أم لا، وهو ما ظهر عن طريق ما قدمته في الفيلم.



وتابعت "سعدية" مؤكدة أن الموسيقى مهمة في الفيلم، وهو تواكب مغامرة البطلة خلال الفيلم، لافتة إلى أن المخرج لم يرد إعطاء إجابات نهائية للموضوعات التي ناقشها، كما أن إيقاع الفيلم بطئ على غير العامة.



وتحدثت "سعدية" عن أصولها الجزائرية التي تعود لوالدها، أما والدتها فهي فرنسية الأصل، السيدات معزولات في بلجيكا ووضعهن صعب، سواء كنا مسلمات أم لا، مشيرة إلى أن الوضع بدأ في التحسن، وهو يشبه لحد كبير الوضع في فرنسا، وهو ما جعلها تتحمس لفكرة الفيلم.



وأوضحت "سعدية" أن الفيلم غير مبني على قصة حقيقية، واستغرق تصويره ٣ أسابيع، كما أنها لم تحضر أي من عروض الفيلم الدولية لتعرف ردود أفعال الجمهور لكنه تدرك أن إيقاعه بطئ وصعوبة فهمه لبعض الجمهور.



يذكر أن فيلم "شبح مدمر" يتتبع رحلة عاملة نظافة محجبة، خلال الليل، بعدما تغفو في القطار وتضيع محطتها، ولا تمتلك المال لطلب سيارة تعيدها لمنزلها، فتبدأ في التجول في الشوارع في بلجيكا ومراقبة حياة الناس.