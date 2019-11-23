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ترتيب الدوري الاسباني اليوم بعد فوز برشلونة على ليجانيس

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:07 م
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ميسي
ميسي
علاء خليف
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تغلب فريق برشلونة الاسباني على نظيره ليجانيس بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الاسباني موسم 2019 – 2020، والتي أقيمت على ملعب بوتاركي البلدي معقل الأخير.


كان ليجانيس البادئ بالتسجيل عن طريق يوسف النصيري بالدقيقة 12، وتعادل لويس سواريز لصالح برشلونة في الدقيقة 53، وأضاف أروتورو فيدال الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 79 ليفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1 ويحصد 3 نقاط جديدة في مشواره بالليجا الاسبانية بالموسم الحالي.

ويلتقي ريال مدريد مع ريال سوسييداد مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر بتوقيت الإمارات في نفس الجولة.


وإليكم ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة على ليجانيس:-

1- برشلونة 28 نقطة
2- ريال مدريد 25 نقطة
3- أتليتكو مدريد 24 نقطة
4- إشبيلية 24 نقطة
5- ريال سوسيداد 23 نقطة
6- فالنسيا 21 نقطة
7- أتليتك بلباو 20 نقطة
8- خيتافي 20 نقطة
9- غرناطة 20 نقطة
10- ليفانتي 20 نقطة
11- أوساسونا 19 نقطة
12- فياريال 18 نقطة
13- بلد الوليد 17 نقطة
14- ألافيس 15 نقطة
15- إيبار 15 نقطة
16- ريال بيتيس 14 نقطة
17- ريال مايوركا 14 نقطة
18- سلتا فيجو 9 نقاط
19- إسبانيول 8 نقاط
20- ليجانيس 6 نقاط
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