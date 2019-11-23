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محافظ الدقهلية يوافق على شراء مستلزمات طبية بمبلغ 5 مليون و650 ألف جنيهًا لمستشفى المنصورة العام الجديد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على قيام مديرية الصحة بشراء مستلزمات طبية متنوعة بمبلغ 5مليون و650 ألف جنيه لمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي).

وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وخاصة توفير احتياجات المرضى في مختلف التخصصات وتوفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم لهم.

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة إنهاء إجراءات الشراء وفقا للقانون لتوفير ما يلزم للمستشفى من مستلزمات طبية متنوعة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفيات مديرية الصحة.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المستلزمات الطبية التي وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على شرائها ضرورية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين في المستشفى.
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