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القيادة السعودية تهنئ رئيس سريلانكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:55 م
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القيادة السعودية
القيادة السعودية
الفجر السعودي
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أرسل ملك الممكلة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم السبت، برقية تهنئة للرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: "يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "يسعدني بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

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الكلمات المفتاحية

رئيس القيادة السعودية القيادة السعودية الدستورية

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