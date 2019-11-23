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وزارة المالية: تشجيعا للمنتجات المحلية افتتاح معرض"التراث المصري" غدا الأحد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:56 م
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وزارة المالية المصرية
وزارة المالية المصرية
احمد الشيخ
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 كشفت  وزارة المالية، أنه سيتم،  بداية من غدًا الأحد،  افتتاح «معرض التراث المصري والحرف اليدوية»، بالتعاون مع وزارة السياحة «الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة» بمقرها في مدينة نصر.


المعرض يلبي احتياجات العالملين بوزارة المالية:

وأوضحت الوزارة أن توقيت المعرض سيبدأ  خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 28 نوفمبر؛ لتلبية احتياجات العاملين، بأسعار تنافسية وجودة عالية، تشجيعًا للمنتجات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية.

المعرض يأتي لتلبية استراتجية الدولة في احلال المنتج المحلى 

 ومن  جانبها قالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن هذا المعرض يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تُنظمها وزارة المالية بصفة دورية، لتوفير احتياجات العاملين بها والمصالح والجهات التابعة لها، موضحة أن المعرض يُعد منفذًا جيدًا لأبناء المدن الحدودية المشاركين من شتى المحافظات "حلايب وشلاتين، وسيوة، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والإسكندرية، وسوهاج"، والمُقبلين من كل حدب وصوب بعزم؛ لعرض منتجاتهم المحلية ذات الجودة العالية، بأسعار مناسبة، يأتي ذلك تزامنًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية.

 

أضافت أن السلع المعروضة تتمتع بجودة مصرية أصيلة، وأبرزها: المفروشات القطنية، والكليم اليدوي، والمصنوعات الجلدية، والتمور، وزيت الزيتون، والإكسسورات اليدوية، والزجاج المعشق، والمشغولات النحاسية، والبراويز، والمنتجات الخيامية، والتوابل الأسطوانية، الخزف والفخار، والملح الصخري، والمفارش، ومشغولات كورشيه، ومنتجات الخوص
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الكلمات المفتاحية

وزارة المالية و احلال المنتج المحلي وزارة المالية المصرية وزارة المالية معرض التراث المصري

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