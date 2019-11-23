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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:00 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت yalla shoot ، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

كورة أون لاين kora online شكوك حول مشاركة محمد صلاح
وذكرت العديد من التقارير الصحفية البريطانية، أن هناك احتمالية لغياب الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، عن مباراة كريستال بالاس المرتقبة لعدم جاهزيته بشكل كامل من إصابة الكاحل التي تعرض لها في مباراة توتنهام الماضية، ليغيب على إثرها عن صفوف المنتخب المصري.

كورة لايف kora live لمعرفة موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس
تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الخامسة من مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت تونس.

يلا شوت توداي yalla shoot today القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس
تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 2 beIN SPORTS HD.

كورة ستار KORA STAR لمعرفة ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي
ومن الجدير بالذكر أن نادي ليفربول يدخل المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 34 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر، برصيد 15 نقطة.

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