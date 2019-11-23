طلب عاجل من السيسي لشركة أوبر.. وممثلي الشركة يرد (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا أول من استقبلنا أوبر وكريم وأعطينا لهم فرص الاستثمار في مصر، ونحن سعداء بنجاح أوبر في مصر.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش حضوره مؤتمر "أفريقيا 2019" في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أنه طلب من رؤساء شركة أوبرا الانتقال من نقل الأفراد للنقل الجماعي، وتحدثوا له عن انه له براءة الاختراع في ذلك، ضاحكًا: "عايزين نشوف الكلام دا".





وتابع الرئيس السيسي، أننا حريصين على النجاح والاستمرار والتطور، ونشجع ذلك.





وتدخل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، للتأكيد على أن قانون النقل وتكنولوجيا المعلومات قد صدر منذ 3 شهور، وتم مناقشته في مجلس الوزراء، وأثناء مناقشة اللائحة انحاز الرئيس السيسي، لشركة أوبر، وتم تخفيض مقابل إصدار الرخصة وخاصة لأوبر الذي لديه أكثر من 50 ألف سيارة في مصر، وصدرت لائحة القانون بالفعل.





هذا وداعب الرئيس السيسي، ممثل شركة أوبر قائلًا: "ماذا تريدون أكثر من ذلك"، ليرد عليه ضاحكًا بعمل "لايك".