«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح NOW

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بث مباشر بين سبورت المفتوحة "KORA LIVE" مباريات الدوري الإنجليزي، مشاهدة بث مباشر ماتش ليفربول ضد كريستال بالاس، تابع يلاشووت بلس مشاهدة مباراة (محمد صلاح) اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري، ويتربع الريدز على قمة ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريقي تشيلسي وليستر سيتي، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة، تابع KOOORA 4 LIVE مباراة الريدز اليوم بجودة فائقة NOWماتش.





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