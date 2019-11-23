ماذا قدم جوزيه مورينيو في مباراته الأولى مع توتنهام





استطاع نادي توتنهام الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل أهداف توتنهام الثلاثة في مرمى وست هام منذ قليل كل من سون هيونج مين ولوكاس مورا وهاري كين.





مورينيو يقود أول مباراة له مع توتنهام





وتعتبر هذه هي المباراة الأولى التي يقودها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الجديد مع الفريق عقب تعينه بشكل رسمي كمدربا للفريق منذ أيام قليلة.





مكاسب عديدة لتوتنهام ومورينيو عقب مواجهة وست هام اليوم





وحقق جوزيه مورينيو العديد من المكاسب في ظهوره الأول مع نادي توتنهام كمدربا للفريق عقب فوز اليوم على وست هام أبرزها بالطبع هو الفوز في أول مباراة له مع الفريق وبنتيجة جيده.





ويستعرض موقع "الفجر الرياضي" مجريات مباراة توتنهام ووست هام وأبرز ما قدمه مورينيو كالآتي:





- تشكيل المباراة





بدأ مورينيو مباراة وست هام بتشكيل مكون من:





جازانيجا، اورييه، ألدرفيريلد، سانشيز، دافيز، داير، وينكس، ديلي، لوكاس، سون، كين.





- تكتيك مورينيو





واختلف شكل وأداء توتنهام مع مورينيو في مباراته الأولى حيث بدأ بشكل هجومي جدا منذ البداية وشكل خطورة كبيرة على مرمى وست هام منذ أول دقيقتين في المباراة على عكس الطريقة الدفاعية التي كان معتاد عليها من مورينيو.





- أهم إحصائيات الفريق





ظل توتنهام مستحوذ على الكرة طوال المباراة لأول مرة خلال هذا الموسم بنسبة حوالي 65%.





كما سدد توتنهام 12 تسديدة على مرمى وست هام خلال الشوط الأول كأكبر عدد تسديدات لفريق في البريميرليج هذا الموسم.





- مكاسب توتنهام





وحقق توتنهام أيضا العديد من المكاسب من فوز اليوم على وست هام حيث عاد الفريق لتحقيق المكسب خارج ارضه بعد أن كان لم يذق طعم الفوز خارج ملعبه منذ 307 يوم.





وبهدف هاري كين اليوم في مرمى وست هام زاد رصيده التهديفي ليضبح ثالث هداف تاريخي لنادي توتنهام برصيد 175 هدف.





كما سجل سون أيضا هدف اليوم ليصل رصيد أهدافه إلى 19 هدف مع نادي توتنهام في جميع المسابقات أكثر من أي لاعب أخر وتعتبر أيضا هذه أول مرة يسجل ويصنع في مباراة واحده هذا الموسم.





وصنع ديلي آلي أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع نادي توتنهام.





ترتيب توتنهام عقب مباراة اليوم



