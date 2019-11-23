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«يلا شوت»MATCH مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:53 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، على ملعب الأنفيلد ، ضمن مبارايات الاسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز ، ويسعى فريق ليفربول لتوسيع الفارق مع الوصيف نادي مانشستر سيتي وتأكيد تفوقه عليه وذلك بعد الفوز عليه في الجولة الماضية .

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس ، اليوم السبت ، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز بتعليق عربي للمعلق جواد بده .

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مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر لايف كورة أون لاين
مباراة ليفربول وكريستال بالاس عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت ، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة ليفربول وكريستال بالاس عبر متابعة لايف يوتيوب ليفربول وكريستال بالاس ، رابط مشاهدة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر كورة ستار يلا شوت ليفربول بث مباشر ليفربول وكريستال بالاس اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري ليفربول مباشر اليوم كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس.
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