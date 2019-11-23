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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:37 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة ستار KORASTAR، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، حيث ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية مباراة قوية بين ليفربول ضد كريستال بالاس، مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019.

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موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي
وتلعب مباراة ليفربول اليوم KORA LIVE ضد نظيره كريستال بالاس اليوم بالبريميرليج في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي
وستذاع مباراة ليفربول KORA ONLINE ضد نظيره كريستال بالاس اليوم بالبريميرليج على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول ضد كريستال بالاس .

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