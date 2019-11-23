دكرنس يحقق فوز تاريخي على الحمام ويتأهل لدور الـ 32 بكأس مصر

إنتهت قبل لحظات مباراة الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر والتى جمعت بين فريقى دكرنس والحمام بفوز دكرنس بهدف وحيد سجله إسلام رأفت لاعب وسط دكرنس فى الدقيقة ٢٨ بالشوط الأول بتصويبة قوية من داخل منطقة جزاء الحمام.



دكرنس بدأ اللقاء بتشكيل مكون من :أحمد فاروق ، السيد محسن ، أحمد الشحات ، شمس محارب ، بكر أحمد ، إسلام رأفت ، حسين الحسينى ، شام أحمد ، عادل فكرى ، إبراهيم سليمان ، محمد فوزى.



بينما بدأ الحمام اللقاء بتشكيل مكون من : محمد فتحى ، سامح محمد ، محمود علاء ، مصطفى محمود ، أحمد السيد ، محمد أحمد ، محمد صلاح ، عبدالرحمن خليل ، محمد علاء ، أحمد سمير ، محمود زناتى.



أدار المباراة تحكيميا طارق سامى "ساحة" ، محمد موسى "مساعد أول" ، عمران فريج "مساعد ثانى" ، أمير السيد "حكم رابع".



بهذه النتيجة يتأهل دكرنس لدور الـ ٣٢ برفقة ١٣ نادى آخر تتأهل من خلال هذا الدور بإجمالى ١٤ فريق تنضم لفرق الدورى الممتاز وعددها ١٨ فريق لتقام قرعة دور ال٣٢ لبطولة كأس مصر.



وفى مباريات أخرى تغلب بيلا على شباب سنورس بهدفين دون مقابل فيما تغلب فاركو على حساب منتخب السويس بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.



وتغلب أيضا بنى سويف على ضيفه عرب الرمل برباعية مقابل هدف وحيد بينما ودع الأوليمبى المسابقة بالهزيمة أمام مستضيفه الترسانة بهدفين دون مقابل.