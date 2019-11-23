توتنهام يهزم وست هام بثلاثية في الظهور الأول لمورينيو

نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام :-

وسجل سون هيونج هدف فريق توتنهام الأول في الدقيقة 36 من الكبار، واحرز لوكاس مورا الهدف الثاني بالدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول، وعزز المهاجم الانجليزي المخضرم هاري كين النتيجة بالهدف الثالث في بداية الشوط الثاني، وقلص انطونيو النتيجة لوست هام يونايتد بالهدف الاول في الدقيقة 73 من اللقاء، وجاء هدف وست هام يونايتد الثاني في الدقيقة 95 عم طريق اجبونا مدافع الفريق.

ترتيب توتنهام هوتسبير ووست هام في البريميرليج :-

ورفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بينما يحل فريق وست هام يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة بعد سلسلة هزائم متتالية تحت قيادة مدربه بيلجريني.

وكانت هذة هي المباراة الأولى للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريق توتنهام هوتسبير وذلك بعد رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق السبيرز بعد النتائج السلبية التي حققها في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

يذكر أن فريق ليفربول هو متصدر ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريقي ليستر سيتي وتشيلسي اصحاب المركزين الثالث والرابع بجدول الترتيب، ويحل فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة