التعادل السلبي يحسم مباراة طنطا والجيش





انتهت منذ قليل، مباراة طنطا وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت بين الفريقين علي ملعب نادي طنطا، عصر اليوم بالتعادل السلبي.



يرتفع رصيد طنطا للنقطة 5 في المركز الثاني عشر، ويأتي الجيش في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.



جاء تشكيل طنطا كالتالي :- إسلام طارق، محمد العشرى، محمود مسعود، محمد الشاذلى، إيهاب سمير، أحمد فهمى، أحمد قطاوى، حسام غالى، أحمد الشناوى، عبد الرحمن الدح، إسلام فؤاد.



دكة البدلاء :- محمد فتحي ، محمد جمال ميدو ، احمد الألفي ،تاديو لوانجا ، ماريو بيرنارد ، محمود فرج كابونجا ، احمد فوزي.



تغيرات طنطا، نزول تاديوا لوانجا وخروج احمد الشناوي، ونزول ميدو جمال بدلا من اسلام فؤاد، وأحمد الالفي بدلا من عبدالرحمن الدح.



بينما جاء تشكيل الجيش كلا من محمد بسام، وعلي الفيل، وعاصم صلاح، وأحمد عبدالرحمن، وأحمد علاء الدين، وأحمد داودا، واسلام سري، ومهند مصطفي، وفرانك ستيفن، وعمرو جمال.



دكة البدلاء:- محمد شعبان، وخالد سرحان، وعمرو نجيب، وأحمد كاريوكا، وحسام سلامة، وتالا نداي، ومحمد ناصف.



تغيرات الجيش، تالا نداي بدلا من أحمد داودا، وعمرو نجيب بدلا من أحمد سمير، وحسام باولو بدلا من عمرو جمال.



أدار المباراة أحمد الغندور حكم ساحه وعاونه خالد رمضان، وخالد السيد، وعبدالكريم مصار