أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 23/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 23/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || استسلام 10 إرهابيين من "داعش" في أفغانستان

آخر الأخبار العاجلة في العالم || تقارير إسرائيلية تكشف عن اجتماع سري للإطاحة بنتنياهو

أعلنت قيادة القوات الخاصة بأفغانستان أن 10 إرهابيين من تنظيم "داعش" استسلموا للقوات الأفغانية في عملية تنظيف في مقاطعة ننجرهار.

كشفت تقارير تلفزيونية إسرائيلية، عن اجتماع سري لمسؤولين كبار في حزب "الليكود" اليميني" لبحث خطط الإطاحة برئيس الحزب والحكومة بنيامين نتنياهو، بعد اتهامه رسميا في ثلاث قضايا فساد.