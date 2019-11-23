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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:17 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 23/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 

أخبار عاجلة الآن || استسلام 10 إرهابيين من "داعش" في أفغانستان

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت قيادة القوات الخاصة بأفغانستان أن 10 إرهابيين من تنظيم "داعش" استسلموا للقوات الأفغانية في عملية تنظيف في مقاطعة ننجرهار.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تقارير إسرائيلية تكشف عن اجتماع سري للإطاحة بنتنياهو
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
كشفت تقارير تلفزيونية إسرائيلية، عن اجتماع سري  لمسؤولين كبار في حزب "الليكود" اليميني" لبحث خطط الإطاحة برئيس الحزب والحكومة بنيامين نتنياهو، بعد اتهامه رسميا في ثلاث قضايا فساد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || دبلوماسي: الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار 

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
صرح الدبلوماسي الصيني وانج يي، بأن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم، كما ذكرت وكالة رويترز نقلا عنه.

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