«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الليفر

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يسعى ليفربول لمواصلة تقديم مستواه الخرافي في الموسم الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وحيدًا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي وتشيلسي، و9 نقاط عن مانشستر سيتي منافسه التقليدي في السنوات الماضية.





وسيخوض ليفربول مواجهة صعبة على ملعب سيلهرت بارك معقل كريستال بالاس في العاصمة الإنجليزية لندن والذي يعتبر من ضمن الفرق المميزة هذا الموسم والتي تقدم في بعض الأوقات مباريات مميزة تحت قيادة المدرب روي هودسون.





ويطمح ليفربول في تحقيق الفوز لمواصلة تصدره لجدول الدوري والتمكن من حصد اللقب الأول للدوري منذ 30 عامًا، حيث يسعى المدرب الألماني يورجن كلوب لتحقيق اللقب الأول في بطولة الدوري الإنجليزي للريدز حيث تنتظر الجماهير هذا اللقب بفارغ الصبر.





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