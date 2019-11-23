صعود بيلا وفاركو وأبو قير الترسانة إلى دور الـ 32 في كأس مصر

أسفرت نتائج مباريات كأس مصر التي أقيمت اليوم السبت عن فوز فريق بيلا على فريق مركز شباب سنورس بهدفين سجلهما في الشوط الثاني حسني عزور، وسيد شعبان .



وفاز فريق دكرنس على فريق الحمام بهدف إسلام رأفت في الدقيقة 28 من الشوط الأول.



وحقق فريق بنى سويف فوز كبير على فريق عرب الرمل بأربعة أهداف مقابل هدف.



انتهى الشوط الأول بتقدم بنى سويف بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين بنى سويف محمود بكري وأحمد عبد الرزاق وسجل هدف عرب الرمل مدافع بنى سويف بخطأ في مرماه، واضاف محمد علي صادق وطه نادى هدفين لبنى سويف في الشوط الثاني.



وفاز فريق أبو قير على فريق المنصورة بهدفين سجلهما اللاعب كارفالا في الشوط الثاني.



وفاز فريق الاعلاميين على فريق البنك الأهلي بهدفين نشأت مسعد في الشوط الأول وخالد مايز في الشوط الثاني.



وفاز فريق الترسانة على فريق الأوليمبي بهدفين نظيفين سجلها إيهاب فؤاد في الشوط الأول ومحمد حسين عضل في الشوط الثاني



فاز فريق فاركو على فريق منتخب السويس بضربات الجزاء الترجيح4/5 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم أسامة مرعى للسويس وتعادل يحيى زايد من ضربة جزاء.