توتنهام يبدأ عهد مورينيو بفوز مثير على وست هام بثلاثية

استهل البرتغالي جوزيه مورينيو مهمته كمديرًا فنيًا لتوتنهام بقيادة فريقه للفوز على مضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد "لندن الأوليمبي".



ونجح الفريق اللندني في العودة لسكة الانتصارات التي غابت عنه في الفترة الأخيرة في البريميرليج بعدما فاز اليوم على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



بداية اللقاء كانت قوية من جانب توتنهام حيث شكل الثلاثي سون ولوكاس مورا وهاري كين خطورة على مرمى وست هام.



وفي الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول تسلم الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام الكرة داخل منطقة الجزاء ويرواغ مدافع وست هام ويضع الكرة قوية داخل الشباك محرزًا الهدف الأول للضيوف.



بعد الهدف الأول لتوتنهام واصل رجال المدرب البرتغالي مورينيو هجومهم على مرمى وست هام ومن عمل جماعي رائع من ديلي ألي إلى سون هيونج مين الذي مرر الكرة عرضية رائعة ليقابلها لوكاس مورا داخل الشباك معلنًا الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 43.



ومع بداية الشوط الثاني وعقب مرور 4 دقائق فقط على انطلاقته مرر أورييه تمريرة عرضية رائعة قابلها المهاجم الإنجليزي هاري كين برأسه داخل الشباك مسجلًا الهدف الثالث لتوتنهام في اللقاء.



بعد الهدف انخفض أداء لاعبو فريق توتنهام لينجح وست هام في تقليص النتيجة عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة 73 محرزًا الهدف الأول لأصحاب الأرض.



وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أضاف أوجبونا الهدف الثاني لوست هام لينهي اللقاب بفوز توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 19 نقطة ليقفز للمركز السادس مؤقتًا، بينما توقف رصيد وست هام عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.