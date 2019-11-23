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سعره 800 ريال.. معلومات تعرفها لأول مرة عن جاكيت الأمير محمد بن سلمان

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:11 م
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ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
الفجر
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لا يزال جاكيت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حديث صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر عمليات البحث على مواقع جوجل الإلكتروني، مما جعل الطلب على شراءه متزايدا لحد كبير.

خلال سباقات "فورميلا إي"

وشوهد جاكيت ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال فعاليات سباقات "فورميلا إي" بـ"جاكيت"، بل أن الأمر تصدر عمليات البحث على جوجل.

حضور الأمير

وانطلقت فعاليات سباقات "فورميلا إي"، بحضور الأمير محمد بن سلمان،  أمس الجمعة، أثناء الجولة الافتتاحية للدورة الثانية من بطولة "إيه بي بي فورمولا إي – الدرعية 2019" للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

سعر الجاكيت

ويترواح سعر الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بين 800 الى 900 ريال سعودى، وفقا للعديد من الصحف السعودية.

ماركت الجاكيت

وينتسب الجاكيت إلى ماركة "باربور" وهي إحدى شركات الملابس الشهيرة في بريطانيا، بدأت منذ عام 1894، وتعتبر ماركة ملكية، وهي مقصد للأمراء وأثرياء بريطانيا.

مواصفات الجاكيت

ويتكون الجاكيت من عدة أجزاء، فالجزء الخارجي يتكون من  100% من النيلون، أما البطانة فتتكون 100% من النيلون، بينما الحشو يتكون من 100% من البوليستر.

عن الشركة

وتنتج هذه الشركة البريطانية سترات تقي من العوامل الجوية وأحذية مطاطية طويلة وملابس مقاومة للماء في أكثر من 40 دولة.

بحث متواصل

وأثار ظهور ولي العهد بالجاكيت متابعيه ومحبيه، حيث هرعوا بمجرد ظهوره إلى شراء هذا الجاكيت، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على  المتاجر الإلكترونية، لاقتناء “الجاكيت”، الذي نفذت كميته تماما.

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الكلمات المفتاحية

ولي العهد السعودي جواكت جاكيت الأمير محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان

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