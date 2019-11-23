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أول تعليق من فيدال بعد قيادته برشلونة للفوز على ليجانيس

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:10 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر التشيلي أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة عن سعادته عقب فوز فريقه اليوم على مضفه ليجانيس بهدفين مقابل هدف.

واقتنص برشلونة 3 نقاط ثمينة عقب فوزه اليوم على مضيفه ليجانيس بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فيدال عقب نهاية المباراة :"عندما تبدأ المباراة وأنت خاسر تكون الأحاسيس ليست جيدة، نعرف أمه يجب أن نتحسن، والأهم الخروج بـ 3 نقاط، ضد هذه الفرق تحسم الليجا".

وأضاف :"كل الخصوم أمامنا يلعبون بقوة، ويقاتلون بسراشة، ويسجلون، ولكن يجب أن لا نسمح لهم أن يسجلوا".

وزاد :"فكرة فالفيردي أراد أن يبدأ بـ 4 مهاجمين، في الشوط الأول لم تكن الامور على ما يرام، ولكن في الشوط الثاني مع تبديلات تحسن فريقنا".

وواصل :"الكرة أتت من مدافع الخصم وسجلت هدف الفوز لفريقي وأنا سعيد بذلك".
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