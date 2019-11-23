أول تعليق من فيدال بعد قيادته برشلونة للفوز على ليجانيس

عبر التشيلي أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة عن سعادته عقب فوز فريقه اليوم على مضفه ليجانيس بهدفين مقابل هدف.



واقتنص برشلونة 3 نقاط ثمينة عقب فوزه اليوم على مضيفه ليجانيس بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



وقال فيدال عقب نهاية المباراة :"عندما تبدأ المباراة وأنت خاسر تكون الأحاسيس ليست جيدة، نعرف أمه يجب أن نتحسن، والأهم الخروج بـ 3 نقاط، ضد هذه الفرق تحسم الليجا".



وأضاف :"كل الخصوم أمامنا يلعبون بقوة، ويقاتلون بسراشة، ويسجلون، ولكن يجب أن لا نسمح لهم أن يسجلوا".



وزاد :"فكرة فالفيردي أراد أن يبدأ بـ 4 مهاجمين، في الشوط الأول لم تكن الامور على ما يرام، ولكن في الشوط الثاني مع تبديلات تحسن فريقنا".



وواصل :"الكرة أتت من مدافع الخصم وسجلت هدف الفوز لفريقي وأنا سعيد بذلك".