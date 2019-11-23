محافظ الدقهلية: إزالة أعمدة الدور السابع العلوي ورفع 590 طن قمامة في حي غرب المنصورة (صور)

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إزالة أعمدة الدور السابع العلوي لعقار مخالف لقيود الأرتفاع بمنطقة الهايشة من شارع العبور ورفع 590 طن قمامة بنطاق حي غرب المنصورة خلال يومين.



جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية باستمرار حملات النظافة اليومية ورفع تجمعات القمامة وإزالة المخالفات والتعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء



وفي إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف القطاعات الخدمية كل في نطاقه وتشديد المحافظ على رفع مستوى النظافة يوميا والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها ووضع الحلول.



قال أحمد عبد السميع رئيس الحي أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية تم رفع 590 طن قمامة خلال اليومين الماضيين،وكنس ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من امتداد شارع جيهان وحي الجامعة وبالشوارع الجانبية،ومن محيط شارع أحمد ماهر،ومستشفى المنصورة الدولي ومنطقة مساكن المرور.



وأضاف أنه تم رفع الأتربة ومخلفات القمامة من شارع وميدان رمسيس ومربعات مجمع المحاكم والهدى والنور وترعة المنصورية،وشارع عبد السلام عارف،ومنطقة المجزر ومساكن المحمودية، وشارع مستشفى الصدر،وشارع النخلة، شارع الترعة، وكنس ورفع الأتربة ومخلفات القمامة بمحيط شارع سامية الجمل.



وأضاف أنه تمت مواصلة رفع كفاءة حدائق المربعات السكنية بمساكن المجزر،وحديقة شجرة الدر،ورفع المخلفات الناتجة عن عملية القص،وتطهير وصيانة بلاعات تصريف مياه الأمطار المتواجدة بطول شارع الثانوية، ورفع المخلفات منها،وذلك فى إطار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحوال جوية طارئة أو عدم الاستقرار في الطقس.