السيسي يدعو للاستثمار في أفريقيا وتغيير واقعها للأفضل وألا يترددوا في ذلك (فيديو)

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، جميع الحاضرين لمؤتمر "أفريقيا 2019" للاستثمار في أفريقيا وتغيير واقعها للأفضل وألا يترددوا في ذلك.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش حضوره مؤتمر "أفريقيا 2019" في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أن هناك تحديات ولا شك في ذلك مثلما يوجد في جميع دول العالم، وهذا أمر يجعلنا نفكر كثيرًا في التحرك لتحقيق التنمية في إفريقيا، معقبًا: "لدينا فرص ولدينا تحديات، وحال لم تكن التحديات مصدر ألم وتردد سنستطيع التحرك سريعًا، فالقارة الإفريقية بها استثمارات يمكن أن تصل لمليارات الدولارات".



