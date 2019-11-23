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السيسي يدعو للاستثمار في أفريقيا وتغيير واقعها للأفضل وألا يترددوا في ذلك (فيديو)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:14 م
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السيسي
السيسي
رقية جمال
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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، جميع الحاضرين لمؤتمر "أفريقيا 2019" للاستثمار في أفريقيا وتغيير واقعها للأفضل وألا يترددوا في ذلك.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش حضوره مؤتمر "أفريقيا 2019" في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أن هناك تحديات ولا شك في ذلك مثلما يوجد في جميع دول العالم، وهذا أمر يجعلنا نفكر كثيرًا في التحرك لتحقيق التنمية في إفريقيا، معقبًا: "لدينا فرص ولدينا تحديات، وحال لم تكن التحديات مصدر ألم وتردد سنستطيع التحرك سريعًا، فالقارة الإفريقية بها استثمارات يمكن أن تصل لمليارات الدولارات".

وأكد الرئيس السيسي، أن التنمية حق من حقوق الإنسان، فالتنمية تعني إعطاء الأمل وتغيير حياة المواطنين، وهذا حق لا بد أن نعمل على تحقيقه. 
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السيسي افريقيا أفريقيا 2019 أخبار مصر

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