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السيسي إلى رجال الأعمال: استثمروا في مصر.. وأفريقيا قارة شابة (فيديو)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:22 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حضورنا جميعًا لمؤتمر "أفريقيا 2019" سواء مشاركين من الدول الإفريقية للمنتدى الرابع لأفريقيا 2019 أو المستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين والبنوك الدولية يعكس إرادة حقيقية للعمل في إفريقيا ومع إفريقيا.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش حضوره مؤتمر "أفريقيا 2019" في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، مخاطبًا المستثمرين: "استثمر في مصر وأفريقيا".

وأكد الرئيس السيسي، أنه يوجد في أفريقيا فرص حقيقية للاستثمار، فأفريقيا قارة شابة بها عدد سكان يقرب من 1.2 مليار نسمة، والبنية الأساسية في إفريقيا وعناصر أخرى كثيرة تحتاج أن نعمل عليها جميعًا سواء من المستثمرين أو مؤسسات التمويل، كما الموارد الطبيعية في إفريقيا تمثل فرصة حقيقية، وهناك إرادة سياسية حقيقية لتغيير واقع إفريقيا وحضورنا يعكس ذلك.
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الكلمات المفتاحية

السيسي أفريقيا 2019 أفريقيا أخبار مصر

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