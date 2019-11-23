السيسي إلى رجال الأعمال: استثمروا في مصر.. وأفريقيا قارة شابة (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حضورنا جميعًا لمؤتمر "أفريقيا 2019" سواء مشاركين من الدول الإفريقية للمنتدى الرابع لأفريقيا 2019 أو المستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين والبنوك الدولية يعكس إرادة حقيقية للعمل في إفريقيا ومع إفريقيا.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش حضوره مؤتمر "أفريقيا 2019" في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، مخاطبًا المستثمرين: "استثمر في مصر وأفريقيا".



