حجز وإتلاف 15 كلغ من المحار الغير صالح للإستهلاك

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 22 نوفمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:





أهم عمليّات الحجز:

حجز وإتلاف 15 كلغ من المحار غير صالح للاستهلاك.

حجز 7000 لتر من المياء مجهولة المصدر بجهة بنعروس.

حجز430 كلغ من البطاطا بدون فواتير من اجل الترفيع في الاسعار والخزن بطريقة غير صحية.

حجز 1032 كلغ غلال وخضر بجهة منوبة.













في مجال الأمن العــــام:





القيام بـ 138 عملية حجز.





تحرير 16 محضرا عدليّا.





إلقاء القبض على 08 اشخاص مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.





حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





القيام بـ 22 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





في المجال الصحي:





تحرير 113 محضرا إقتصاديّا.





تحرير 125 مخالفة صحية.