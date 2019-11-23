الداخلية توضح مسألة فرار أحد الأمنيين من المحكمة الإبتدائية بالمهدية

تم مؤخرا، تداول أخبار عن فرار أحد الأمنيين من المحكمة الابتدائية بالمهدية، على إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، مما جعل وزارة الداخلية التونسية، تنشر بلاغا لتوضيح هذه المسألة.





وقد جاء قي بلاغ الداخلية، التالي:





"تبعا لما تم تداوله بخصوص فرار أحد الأمنيين من المحكمة الابتدائية بالمهدية على إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، تعلم وزارة الداخلية وأن الموضوع يتعلق بورود استدعاءات قضائية لثلاثة رتباء تابعين لفرقة الشرطة العدلية بالمهدية للحضور لدى أحد السادة قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية كشهود في قضية، فقد سجل حضورهم لديه حيث تم سماعهم من طرفه وغادروا في ظروف عادية.





مع الإشارة وانه لم ترد الى حد التاريخ أية بطاقة ايداع تخص أيا من الأمنيين المذكورين وعليه فإن الأمر يتعلق بمغادرة عادية إثر سماعهم وليس بفرار".