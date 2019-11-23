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خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:34 م
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عروض البلاك فرايدي في كارفور
عروض البلاك فرايدي في كارفور
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عروض البلاك فرايدي في كارفور 

بخصومات خيالية على عدد كبير من السلع والمنتجات أعلنت سلاسل محلات كارفور على انتطلاق عروض البلاك فرايدي على كميات كبيرة من المنتجات، وتستمر عروض البلاك فرايدي في كارفور في الفترة من من 19 نوفمبر الى 1 ديسمبر، وجاء في عروض كارفور الادوات الكهربائية والهواتف المحمولة واجهزة الكمبيوتر والتلفزيون وهو اهم ما يبحث عنه المواطنين في البلاك فرايدي وتنتشر العروض في كافة فروع كارفور على مستوى الجمهورية وننشر فيما يلي  أهم ما جاء فى عروض البلاك فرايدي في كارفور.

خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019

اهم خصومات السلع الغذائية في عروض البلاك فرايدي في كارفور
 حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعروستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.


خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019
عروض كارفور على المسليات في البلاك فرايدي
شملت العروض ايضا المنتحات الغذائية وأدوات المدارس وأدوات المطبخ وغير ذلك من السلع والمنتحات المختلفة، فضلا عن والاطعمة المجففة والمجمدة التى تحتاج اليها الاسرة المصرية خاصة للمدارس والاطفال فضلا عن بعض الاجهزة والسلع المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض المسليات والحلويات وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية.

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