خصومات كبيرة على الادوات الكهربائية.. عروض البلاك فرايدي في كارفور شهر نوفمبر 2019

عروض البلاك فرايدي في كارفور





بخصومات خيالية على عدد كبير من السلع والمنتجات أعلنت سلاسل محلات كارفور على انتطلاق عروض البلاك فرايدي على كميات كبيرة من المنتجات، وتستمر عروض البلاك فرايدي في كارفور في الفترة من من 19 نوفمبر الى 1 ديسمبر، وجاء في عروض كارفور الادوات الكهربائية والهواتف المحمولة واجهزة الكمبيوتر والتلفزيون وهو اهم ما يبحث عنه المواطنين في البلاك فرايدي وتنتشر العروض في كافة فروع كارفور على مستوى الجمهورية وننشر فيما يلي أهم ما جاء فى عروض البلاك فرايدي في كارفور.



