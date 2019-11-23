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قتلى وجرحى من طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:46 م
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غارة جوية - ارشيفية
غارة جوية - ارشيفية
وكالات
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قتل 5 من حركة طالبان، وأصيب 3 آخرين خلال عملية بإقليم قندوز شمال أفغانستان، حسبما ذكر الجيش الأفغاني، اليوم السبت.

 

وقال الجيش الأفغاني، في بيان له، إن "القوات الخاصة نفذت الغارة في قرية تالوكا الواقعة في مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم".

 

وبحسب مصادر أفغاننية، يعد إقليم قندوز واحد من الأقاليم المضطربة نسبياً في شمال البلاد.

 

وينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليم، وغالباً ما ينفذون أنشطة لها صلة بالإرهاب.

 

وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات ضد الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.

 

وقد شن سلاح الجو الأفغاني غارة جوية ضد المسلحين والقضاء على قائد كبير في حركة طالبان الذي قتل العديد من القضاة في مقاطعة لوغار.

 

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد أعلن أن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد اتفقتا على صفقة تبادل الأسرى.

 

وقال: "لقد قررنا الإفراج المشروط عن ثلاثة من سجناء طالبان الذين تم اعتقالهم خارج البلاد بمساعدة شركائنا الدوليين وتم احتجازهم في سجن باجرام في حجز الحكومة الأفغانية لبعض الوقت".

 

وأضاف الرئيس الأفغاني، أنه سيتم تبادل أستاذ أمريكي وأسترالي واحد باثنين من قادة حركة طالبان وزعيم مجموعة حقاني البارز.

 

و ناقش الرئيس الأفغاني أشرف غني، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اجتماعًا مخططًا له في بكين يضم شخصيات أفغانية وممثلين عن طالبان.

 

كان سيعقد هذا الاجتماع - المعروف باسم "الحوار الأفغاني" - الشهر الماضي ولكن تم تأجيله. لم يتم تحديد تاريخ جديد. آخر مرة عقد فيها اجتماع كان في يوليو في قطر.

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الكلمات المفتاحية

قتلى وجرحى غارة جوية حركة طالبان افغانستان

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