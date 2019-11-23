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يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر رابط يوتيوب YALLA BEIN متعدد الجودات كورة لايف ليفربول GOAL SA

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:33 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس 23-11-2019 في الدوري الانجليزي، علي ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 13، في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشاهدة مباراة كريستال بالاس وليفربول،مشاهدة مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول، مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس، بث مباشر ليفربول وكريستال بالاس، بث مباشر كريستال بالاس وليفربول، بث مباشر ليفربول ضد كريستال بالاس، بث مباشر كريستال بالاس ضد ليفربول، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس 23-11-2019 في الدوري الانجليزي .

 

 

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس 23-11-2019 في الدوري الانجليزي

 

تذاع مباراة ليفربول عبر قنوات bein sport الرياضية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس 23-11-2019 في الدوري الانجليزي

 

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتي وتشيلسي أقرب منافسيه، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس 23-11-2019 في الدوري الانجليزي

 

قالت صحيفة "الجارديان"، إن محمد صلاح سيقود هجوم ليفربول في مباراة كريستال بالاس بجانب الثنائي فيرمينو وساديو ماني.


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