مريم نعوم عن "القاهرة السينمائي": يزداد بريقًا عامًا بعد الأخر

شاركت الكاتبة مريم نعوم، أمس الجمعة، في الحلقة النقاشية التي أقيمت بعنوان "قوة الحكي في تناول السينما والدراما التلفزيونية المصرية للعنف القائم على النوع"، ضمن أعمال أيام القاهرة لصناعة السينما، بفعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بحضور كلا من المخرجين نادين خان، عمرو سلامة، كاملة أبو ذكري، والمنتجة كارين تينكوف.

وعلى هامش الحلقة النقاشية، قالت نعوم، إن المهرجان يزداد بريقًا عامًا بعد الأخر، ذلك الأمر الذي نجده واضحًا للغاية في عدد ونوعية الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية، بالإضافة إلى البرامج التي تقام على هامش المهرجان.

أضافت، أن النسخة الأولى من أيام صناعة السينما، التي أقيمت في الدورة الماضية، كانت موفقة جدًا لأنها خاطبت صناع السينما وخلقت مناخ للتعاون بين عدد من الجهات المنتجة والمانحة للأفلام من مصر والوطن العربي، لافتة إلى أن استمرارها هذا العام يدل على نجاحها بكل تأكيد.

على صعيد آخر، أشارت إلى إنها تشارك في المهرجان بأكثر من دور، موضحة أن أول هذه المشاركات كانت من خلال ندوة "قوة الحكي"، التي تدور حول العنف ضد المرأة في لسينما، بالإضافة إلى مشاركتها في ورشة MEMI لتطوير أحد مشاريعها.

كما أعربت عن سعادتها بالعودة مرة أخرى إلى صفوف التعليم لتطوير خبرتها ومهارتها من خلال مشاركتها في لجنة تحكيم "إنسان فيلمز"، في النسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير أكثر من مشروع داخل ورشة سرد، التي أسستها عام 2016، إلا أنها لا تعلم بعد أي من هذه المشروعات سيتم تنفيذه.

يشار إلى أن إنسان فيلمز هي منصة دولية معنية بإنتاج الأفلام الوثائقية والتحقيقات الاستقصائية، التي تهتم بالقضايا الإنسانية والسياسية والاجتماعية.