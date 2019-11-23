1200 سيارة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى خفض أسعار السلع التموينية خلال الشهر المقبل، على جميع البطاقات التموينية، فى أولى خطوات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بتحسين معيشة محدودى الدخل. وقدمت الوزارة عددًا من السيارات المتنقلة، التى تقوم ببيع السلع الغذائية بسعر مخفض، لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، بعد توفير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 1200 سيارة لبيع السلع، تجوب المحافظات يوميا.