برلمانية تطالب بوضع استراتيجية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن تنظيم مؤتمر أفريقيا 2019، في العاصمة الإدارية، يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز فرص الاستثمار في دول القارة الأفريقية وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها انطلاقا من دور مصر التاريخي إضافة لتوليها منصب رئيس الاتحاد الأفريقي.



وأشارت إلى أهمية المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان الاستثمار في أفريقيا، في توفير مجال للترويج للمشروعات الاستثمارية في دول القارة، وفتح مجالات مشتركة للاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل بين دولها المختلفة.



وأكدت أن ضرورة وضع إستراتيجية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية بما يساهم فى تدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة المختلفة بهدف تحقيق دخل أكبر للمواطن الأفريقي، ونوهت عن أهمية دور القطاع الخاص في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالقارة، وكذلك دور المؤسسات الإقليمية والدولية في توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والأساسية.