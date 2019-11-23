برلماني: مصر استعدت للاستثمار الأجنبي بأكبر بنية تحتية بالشرق الأوسط

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن نجاح مصر في عقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بمنتدى أفريقيا 2019 يرجع إلى جاهزيتها لاستقبال الاستثمار وجاهزية البنية التحتية.



وأضاف عبد العزيز، أن الاقتصاد المصري اكتسب خلال الفترة الماضية ثقة العديد من دول العالم، خاصة بعد نجاحه الغير مسبوق، وهو ما ظهر في تقارير مؤشرات المراكز الاقتصادية االعالمية حول الاقتصاد المصري وآخرها تقرير بلومبرج.



وأشار عبد العزيز، إلى أن مصر استعدت للاستثمار الأجنبي بأكبر بنية تحتية يشهدها العالم بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بتكلفة مئات المليارات لاستقبال مئات المستثمرين الأجانب في جميع المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أنه بدون هذه البنية التحتية العظيمة لم تكن لتنجح أي محاولات للنمو الاقتصادي الذي نتطلع على منذ خمسون عاما، مُؤكدًأ أنه بدون هذة البنية التحتية العظيمة أيضا ما كانت تحصل مصر علي تلك المراتب الأولي في استقبال الاستثمار الأجنبي الذي نراها الآن.