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ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة أتلتيكو مدريد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:49 م
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بوسكيتس
بوسكيتس
علي نبوي
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تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ضربة موجعة قبل مباراة الفريق الكتالوني المقبلة في الدوري الإسباني "الليجا".

وتأكد غياب لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس عن مباراة الفريق المقبلة أمام أتليتكو مدريد بسبب الإيقاف.

ويحل برشلونة ضيفًا على أتليتكو مدريد يوم 1 من شهر ديسمبر المقبل في المباراة التي ستقام على ملعب "وانداميتروبوليتانو" في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الليجا.

وتلقى بوسكيتس البطاقة الصفراء الخامسة في مباراة فريقه اليوم أمام ليجانيس بالجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
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الكلمات المفتاحية

برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة اتلتيكو مدريد

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