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خبير أسواق مال: القانون المنظم للبورصة يؤكد استحالة إسناد إدارتها للقطاع الخاص

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:23 م
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البورصة
البورصة
رقية جمال
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قال عادل أبو الفتح، خبير أسواق المال، إن البورصة من الأشياء الحساسية جدًا، ويفترض أن يكون هناك حرص شديد من المواطنين فيما يتم تداوله في هذا المجال، مؤكدًا أن الحديث عن إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص، حتى لو كان شائعة له تأثير سلبي على البورصة المصرية

وأضاف "أبو الفتح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن القانون المنظم للبورصة يؤكد استحالة حدوث هذه الشائعة بهذا الشكل، وحال حدوث ذلك لا بد من وجود تعديل تشريعي في البرلمان ومقدمات لحدوث ذلك، منوهًا إلى أن هذه الشائعة مجرد ادعاءات ليس لها أساس من الصحة.

وأوضح خبير أسواق المال، أن مجرد التغير يحدث بلبلة وخاصة حال عدم وجود تصريحات رسمية حول هذا الشأن، منوهًا إلى أن الشائعات وما يصاحبها من ادعاءات سلبية يحدث بلبلة واهتزاز في السوق، معقبًا: "نحن ضد هذه الشائعة وليس ضد مضمونها، فالتعاون بين مجلس إدارة البورصة الحالي وبين القطاع الخاص يؤدي لأداء جيد خلال الفترة الحالية".
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