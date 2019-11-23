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اعتراف خطير.. إيران تعيش أصعب أيامها

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:22 م
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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية
وكالات
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نقل موقع قناة "إيران انترناشيونال – عربي"، أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي الربيعي، اعترف بأن البلاد تعيش أصعب أيامها.

 

وبحسب الموقع الإيراني، اعتبر ربيعي، العقوبات "لا شيء" يعد بمثابة خطأ استراتيجي، بحسب تعبيره.

 

ووصف مجلس الخبراء الإيراني، في بيان له المحتجين بـ"المخربين والمخلّين بالأمن والانتهازيين"، واتهم "أمريكا وإسرائيل، ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة" بإشعال الاحتجاجات، كما دعا لـ"الحسم مع المحتجين ومحاكمتهم".

 

وبدأت قوات النظام الايراني،  حملة اعتقالات واسعة داخل جامعة "طهران"، حيث تم اعتقال عشرات الطلاب على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ الجمعة الماضية.

 

وتزامن ذلك مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أذري، رداً على وقف النظام الإيراني خدمة الإنترنت خلال الاحتجاجات.

 

وقطعت إيران خدمة الإنترنت للتغطية على قمعها للتظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد وذلك احتجاجاً على رفع أسعار البنزين.

 

وقد قُتل ما لا يقل عن 106 أشخاص خلال الإحتجاجات في إيران، بعد قرار حكومي صدر مؤخرًا برفع أسعار الوقود، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

 

وقالت جماعة الحقوق المدنية، في تقرير: "قتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة، وفقًا لتقارير موثوقة تلقتها منظمة العفو الدولية".

 

وأضافت المنظمة: "تعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل 200 شخص".

 

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علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اصعب الايام احتجاجات ايران 106 متظاهر

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