"الفجر" فى زيارة لمطعم السجن الشهير وجبة الكباب بـ 90 جنيها والسمك بـ 35

دائما ما تثير تصريحات مسئولى قطاع السجون بوزارة الداخلية، بشأن رواتب النزلاء والوجبات التى يحصلون عليها، جدلا واسعا بين المواطنين، نظرا لعدم درايتهم بشكل كاف بما يقدمه السجن للنزيل، علاوة على ما يقدمه النزيل إلى السجن، من ناحية مشاركته فى المشروعات المختلفة. الجدل أثير لأول مرة، عندما قال اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون سابقا، خلال فعاليات المنتدى الثانى للسجون، العام الماضى، إن السجين بمصنع الحلاوة «المرج»، يحصل على راتب يتراوح من 3 لـ6 آلاف جنيه، كما يتناول المساجين البط والحمام.



