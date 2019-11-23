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"الفجر" فى زيارة لمطعم السجن الشهير وجبة الكباب بـ 90 جنيها والسمك بـ 35
السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:21 م
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العدد الورقي - هبة عبدالحفيظ
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دائما ما تثير تصريحات مسئولى قطاع السجون بوزارة الداخلية، بشأن رواتب النزلاء والوجبات التى يحصلون عليها، جدلا واسعا بين المواطنين، نظرا لعدم درايتهم بشكل كاف بما يقدمه السجن للنزيل، علاوة على ما يقدمه النزيل إلى السجن، من ناحية مشاركته فى المشروعات المختلفة. الجدل أثير لأول مرة، عندما قال اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون سابقا، خلال فعاليات المنتدى الثانى للسجون، العام الماضى، إن السجين بمصنع الحلاوة «المرج»، يحصل على راتب يتراوح من 3 لـ6 آلاف جنيه، كما يتناول المساجين البط والحمام.
لكن، مؤخرا، أثارت الصور التى تم تداولها خلال جولة نواب البرلمان والإعلاميين داخل سجن طرة، الجدل من جديد، خاصة بعدما أظهرت وجود أماكن مخصصة لشواء الكفتة والحمام والكباب وغيرها، ما أحدث حالة من اللغط لدى البعض، لأن الصورة الذهنية لديهم مرتبطة بمجرد نزيل يقضى فترة عقوبته داخل السجن، لكن الصور التى تم التقاطها من داخل السجن أثبتت خطأ ذلك. وقال مصدر من داخل قطاع السجون، إن عدد نزلاء سجن طرة بالقاهرة يبلغ 10 آلاف و452 سجينا، على مساحة 5 آلاف متر مربع، وهو واحد من أكبر السجون، التى تتميز بالمشروعات التى يعمل بها النزلاء، مثل مزارع اللحوم والألبان ومصانع الحلاوة الطحينية، كما توجد مزارع دواجن ونعام، بالإضافة إلى إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها. المصدر أضاف: لا فرق بين السجناء من ناحية المعاملة، سواء كان سجينا جنائيا أو سياسيا، إذ يتم وضع رصيد فى حساب كل مسجون، ليقوم بالشراء من خلاله داخل السجن، حيث يوضع بونات داخل الحساب، ويتم شراء المنتجات المختلفة بتلك البونات، ولا تعامل بالأموال، كما أن القائم على إدارة الكافيتريا من السجناء وليس الضباط، إذ يتحمل السجناء كل شىء، بدءا من الإنتاج وحتى العرض والبيع. المصدر أكد أيضًا أن كل المنتجات يتم إنتاجها داخل السجون، إلا السمك الذى يتم شراؤه، ويشترط فى السجين الذى يعمل فى الطبخ والكافيتريا أن يكون شيفا وصحته جيدة ومظهره أيضا، والأسعار لا تختلف عن الخارج كثيرا، بل إن السجن يتفوق فى جودة المنتجات، وبعض المنتجات التى يتناولها السجناء أسعارها منخفضة، مثل: «فرخة مشوية على الفحم 100 جنيه، السلطة الخضراء 10 جنيهات، بابا غنوج 13 جنيها، مخلل 2 جنيه، سمك مشوى 35 جنيها، مشويات مشكلة 80 جنيها، كباب 90 جنيها، الحمام 55 جنيها، الحواوشى 10 جنيهات، وطبق الخضراوات 11 جنيها».
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