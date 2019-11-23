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يلا شووت MATCH NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة «رابط مباشر»

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:04 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع برشلونة ضد ليجانيس، في إطار الجولة الرابعة عشر من الليجاYALLA SHOOT 7ASRY، على ملعب بوتاركي kora live.
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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس في عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش برشلونة ضد ليجانيس، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة ضد ليجانيس.
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