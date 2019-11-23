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أزمة برلمانية بعد طرد وكيل «النواب» لوزير الصناعة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:05 م
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مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
العدد الورقي
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يشهد مجلس النواب أزمة مكتومة بين، سليمان وهدان وكيل المجلس وبين فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، إثر قيام الأخير بالاعتذار للدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الاثنين الماضى، عما بدر من وهدان خلال اجتماع اللجنة، والذى شهد مشادة حادة بين وكيل المجلس، والوزير أثناء مناقشة طلب إحاطة تقدم به وهدان حول احتكار عدد من المستوردين للعلامات التجارية العالمية، إذ كشف خلال الطلب أن كل مستورد يحتكر ماركة عالمية، وهى المشادة التى انتهت بطرد الوزير من الاجتماع إذ قال وهدان للوزير: «لو الكلام مش عاجبك اتفضل مع السلامة»، فانصرف الوزير غاضباً. وجاء اعتذار عامر اعترافاً منه بأن وكيل البرلمان أخطأ فى حق الوزير، وهو ما أثار غضب وهدان، الذى كان ينتظر أن يتضامن معه رئيس اللجنة، ورغم اعتذار فرج عامر، إلا أن الوزير أصر على تقديم شكوى للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان حول ما دار فى الاجتماع.
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