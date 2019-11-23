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'الوطنية للإعلام' تكرم القائمين على نقل بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:06 م
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حسين زين
حسين زين
ميسون أبو الحسن
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أثنى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على التغطية الإعلامية لكافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي فاز بها المنتخب المصري الأوليمبي.

وقال "زين" في بيان له، إنه سيكريم كافة أطقم وفرق العمل من قطاعات الهيئة المعنية بنقل البطولة على جهودهم المتميزة ونجاحهم في نقل كافة فعاليات البطولة؛ حيث قام قطاع الهندسة الإذاعية بتوفير كافة الإمكانيات الهندسية والفنية للنقل من وحدات البث الخارجي والوحدات الفنية.

ووجه رئيس الهيئة تحية تقدير وشكر لكافة العاملين بالقطاع من مهندسيين وفنيين وإداريين على ظهور نقل المباريات أرضيًا على شاشة قناة تايم سبورت بجودة عالية للمشاهد، توازي البث الفضائي، فضلاً عن احترافية ومهنية فريق عمل القناة، من عناصر الإعداد الذين قدموا التقارير المتميزة والمعلومات عن كافه الفرق المشاركة ولاعبيها وأجهزتها الفنية والمخرجين والمصورين الذين نقلوا الفعاليات باحترافية ومهنية أمتعت جماهير الكرة المصرية ومقدمي البرامج والمذيعيين والمراسلين، الذين قدموا البرامج باحترافية ومهنية، وكافه عناصر العمل المتميزة من مساعدين وإداريين.

كما قدم رئيس الهيئة الشكر لفريق عمل ستديو التحليلي الذي استضاف خبراء ونجوم كرة القدم في مصر؛ حيث قدموا تحليلًا رياضيًا متميزًا، أمتعوا به جماهير الكرة المصرية.

ووجه "زين" الشكر أيضًا لإذاعة الشباب والرياضة بقطاع الإذاعة المصرية، وكافة القائمين على برامجها، الذين امتعوا المستمع المصري بالنقل المتميز لمباريات البطولة عبر الأثير.

وتمنى حسين زين لكافة الإعلاميين والعاملين بالهيئة، المزيد من التميز والإبداع؛ لامتاع المشاهدين في مصر والعالم العربي.
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