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«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة NOW جول Lionel Messi

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:00 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، على الملعب البلدي دي بوتاركي ، ضمن مبارايات الاسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الاسباني الممتاز ، ويسعى فريق برشلونة اليوم لاستعادة الصدارة من فريق ريال مدريد والذي يواجه فريق ريال سوسيداد في المساء .
موعد مباراة ليجانيس وبرشلونة بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة ليجانيس وبرشلونة ، اليوم السبت ، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة عصراً بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd3، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الاسباني الممتاز بتعليق عربي للمعلق خالد البلوشي .
مباراة ليجانيس وبرشلونة بث مباشر كورة ستار KORA
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مباراة ليجانيس وبرشلونة بث مباشر لايف كورة أون لاين
مباراة ليجانيس وبرشلونةعبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت ، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليجانيس وبرشلونة على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة ليجانيس وبرشلونة عبر متابعة لايف يوتيوب ليجانيس وبرشلونة ، رابط مشاهدة ليجانيس وبرشلونة بث مباشر كورة ستار يلا شوت برشلونة بث مباشر ليجانيس وبرشلونة اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري برشلونة مباشر اليوم كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليجانيس وبرشلونة.


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