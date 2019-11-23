ننشر لأول مرة رواتب الكبار فى قطاع البترول

"سوميد" و"موبكو" الأعلى.. وشركات القطاع العام الأقل





يعتبر قطاع البترول واحدا من قطاعات الدولة المتميزة من حيث معدل الرواتب والبدلات والمكافآت، مقارنة بغيره من قطاعات الدولة المختلفة.





ويتبع وزارة البترول 3 شركات قابضة، هى القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ويأتون فى المرتبة الثانية من حيث الأجور.





تتراوح رواتب رؤساء تلك الشركات القابضة من 60 إلى 80 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة لبدلات السفر وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وفى «مصر للبترول، والتعاون للبترول، وبتروجاس، والسهام البترولية»، وأيضاً شركات التكرير، وهى «السويس لتصنيع البترول، والنصر للبترول، والقاهرة للتكرير، والعامرية للتكرير، والإسكندرية للتكرير»، تتراوح رواتب رؤساء مجالس إداراتها ما بين ٤٠ إلى ٥٥ ألف جنيه شهرياً، يضاف عليها المكافأة السنوية المتمثلة فى الأرباح ولا يتعدى فيها رئيس أى شركة مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه.





فى المرتبة الثانية تأتى شركات القطاع المشترك، متمثلة فى شركات الإنتاج التى يستحوذ فيها الشريك الأجنبى على نسبة ٥٠٪، وفى مقدمتها شركات بلاعيم للبترول، وخالدة للبترول، وعجيبة للبترول، وبدر الدين للبترول، وتستحوذ شركات إينى الإيطالية وشل الهولندية وآباتشى الأمريكية على حصة الشريك الأجنبى فيها.





ويبلغ إجمالى عدد شركات إنتاج البترول 43 شركة، منها «عجيبة للبترول، ومارينا للبترول، وقارون للبترول، والعلمين للبترول، وغرب بكر للبترول، وخالدة للبترول، وتختلف الرواتب الشهرية لرؤساء مجالس إداراتها بداية من ٤٠ ألفاً وحتى ١٠٠ ألف شهرياً، دون إضافة الامتيازات الأخرى مثل بدلات السفر.





وتندرج فى المرتبة الثانية أيضاً، شركات القطاع المشترك المختصة بتوصيل وتموين الغاز الطبيعى للسيارات، وهما شركتا غاز تك وكاراجاس.





ثم تأتى فى المرتبة الثالثة الشركات الاستثمارية التى يصل عددها إلى 41 شركة، وتبدأ رواتبها من ١٥٠ ألفاً وحتى ٣٠٠ ألف جنيه شهرياً.





ويتقاضى رئيس وقيادات هيئة البترول أقل رواتب مقارنة بالمعارين من شركات استثمارية ذات أساس مميز لشغل مناصب قيادية بالهيئة أو الوزارة، ويتم تعويضهم من خلال حضور اجتماعات الجمعيات العمومية، إضافة لعضويتهم بمجالس إدارات الشركات التى يتقاضى أعضاؤها بدلات حضور مجالس الإدارات بالدولار، ومن أبرزها شركات سوميد للبترول، وميدتاب، وميدووتر، وميداليك، ويتراوح بدل الجلسة الواحدة ما بين ٢ إلى ٣ آلاف دولار.





ويبلغ ما يتقاضاه رئيس هيئة البترول شهرياً من راتب وحوافز وبدلات وسفريات مختلفة ما يقرب من ٣٠٠ ألف جنيه، فى حين يبلغ إجمالى دخله السنوى من الجمعيات العمومية وعضوية مجالس الإدارات ما يقرب من ٧٠٠ ألف جنيه، وهو رقم يحصل على ٣ أضعافه بعض رؤساء الشركات الاستثمارية، مثل موبكو للأسمدة، وميدتاب، وسوميد، وجاسكو، وإنبى، وميدور.





ويعتبر نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج، الأعلى دخلاً بين زملائه من باقى نيابات الهيئة، لأنه يشارك فى حضور جميع الجمعيات العامة لشركات الإنتاج، يليه نائب هيئة البترول للاستكشاف والاتفاقيات، ثم نائبا التجارة الداخلية والتكرير، ثم نائب العمليات والنقل والمنتجات البترولية ونائب الشئون المالية.





ويتراوح متوسط الدخل بين رؤساء شركات إنتاج البترول الكبرى، ورؤساء الشركات الاستثمارية الكبرى ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ ألف جنيه شهرياً، حيث يتراوح بدل السفر عن الليلة الواحدة ما بين ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ دولار، حسب لائحة كل شركة، ويتقاضى قيادات ومسئولو البترول رواتبهم بحسب القانون من الشركات المعارين منها، ومن أبرزهم المهندس طارق الملا، وزير البترول، المعار من شركة ثروة للبترول، وكذلك هشام لطفى، وكيل الوزارة للشئون القانونية، المعار من ميدور، وحمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، المعار من جاسكو.





يبلغ متوسط دخل رؤساء شركات موبكو للأسمدة ٣ ملايين جنيه سنوياً وشركة سوميد ما بين ٣ إلى ٤ ملايين جنيه، ثم شركة ميدور مليون ونصف المليون جنيه، وشركة ثروة على ٢ مليون جنيه سنويًا.