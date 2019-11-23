"الشوط الثاني" يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش برشلونة

يلا كورة تابع البث المباشرة لمباراة فريق برشلونة بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي في مواجهة فريق ديبورتيفو ليجانيس اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني YALA KOORA ويسعى البارسا لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري الاسباني خاصة وأن منافسه التقليدي ريال مدريد يعد خلفه مباشرة بفارق الأهداف فقط عن الفريق الكتالوني GOAL KOORA.

يلا شوت بلس أعلن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة ليجانيس في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني YALA KOORA واستبعد فالفيردي الثنائي لينجليت مدافع الفريق للإصابة فيما استبعد آرثر ميلو بقرار فني وعاد راكيتيتش للقائمة بعد حصوله على التصريح الطبي KOORA ONLINE.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو، اروجو.

خط الدفاع: بيكيه، توديبو، أومتيتي، جونيور فيرو، موسي واجي، مورير.

خط الوسط: الينيا، راكيتتيش، دي يونج، بوسكيتس، فيدال.

خط الهجوم: جريزمان، ميسي، كارليس بيريز، سواريز، انسو فاتي، ديمبيلي.

كورة ستار حذر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة لاعبيه من الاستهانة مضيفه ليجانيس متذيل ترتيب الليجا، عندما يلتقي كلا الفريقين غدًا، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد KOORA STAR : "يجب أن لا ننظر إلى أن ليجانيس في أسفل الترتيب، في الموسم الماضي فازوا علينا في بوتاركي، خسرنا الكثير من النقاط خارج الديار، ضد غرناطة وضد ليفانتي، ومع بيلباو في الدقيقة الأخيرة BEIN MATSH.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع بين فريق برشلونة وفريق ديبورتيفو ليجانيس عبر اليوتيوب والبث المباشر الأسطورة ALASTORA يستعيد فريق برشلونة الإسباني مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز عندما يحل نادي الفريق ضيفاً ثقيلاً على ملعب "بوتاركي" لمواجهة نادي ليجانيس في إطار مواجهات الجولة 14 من الدوري الإسباني COOL KOORA.







