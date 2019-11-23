سعر الدينار الكويتى اليوم في البنوك المصرية اليوم السبت 23 نوفمبر 2019.. ننشر تحركات أغلى العملات العربية مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم





استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، ويشهد سعر الدينار الكويتي حالة استقرار متواصل مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات الفترة الماضية حيث يعتبر من أغلى العملات مقابل العملة المحلية والتى ىتشهده استقرار في العرض والطلب وجاء سعر الدينار الكويتى اليوم على النحو التالي:





متوسط سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم السبت 52.62 جنيه للشراء، وللبيع 53.21 جنيه، 52.63 جنيه للشراء،53.21 جنيه للبيع ببنك مصر، بينما سجل متوسط سعر العملة الكويتية في البنك المركزي المصري 52.84 للشراء، 53.22 للبيع.





اسعار العملات العربية اليوم