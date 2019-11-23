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سعر الدينار الكويتى اليوم في البنوك المصرية اليوم السبت 23 نوفمبر 2019.. ننشر تحركات أغلى العملات العربية مقابل الجنيه

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:34 م
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سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي اليوم
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سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، ويشهد سعر الدينار الكويتي حالة استقرار متواصل مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات الفترة الماضية حيث يعتبر من أغلى العملات مقابل العملة المحلية والتى ىتشهده استقرار في العرض والطلب وجاء سعر الدينار الكويتى اليوم على النحو التالي:

متوسط سعر الدينار الكويتى اليوم 
سجل  متوسط سعر شراء الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم السبت 52.62 جنيه للشراء، وللبيع 53.21 جنيه، 52.63 جنيه للشراء،53.21 جنيه للبيع ببنك مصر، بينما سجل متوسط سعر العملة الكويتية في البنك المركزي المصري 52.84 للشراء، 53.22 للبيع.

 اسعار العملات العربية اليوم 

سجل سعر الريال السعودي، نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.30 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي سجل نحو 52.62 جنيهًا للشراء، و 53.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي، ليسجل نحو 4.36 جنيه للشراء 4.39 جنيه للبيع.

 اسعار العملات الاجنبية اليوم 

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.76 للشراء، 17.92 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.73 جنيه للشراء، و 20.94 جنيه للبيع، فيما استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،حيث سجل سعر الريال 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع وفقا للتحديثات الاخيرة الصادرة عن البنك الاهلى المصري.

 اسعار الدولار اليوم في البنوك 
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

البنكسعر الشراءسعر البيع
الآهلي الكويتي52.3653.24
بلوم52.8953.24
التجاري الدولي52.4553.18
المصري الخليجي52.4853.21
العربي الإفريقي الدولي52.3753.56


 اسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الاهلى وبنك مصر اليوم السبت 
العملةسعر الشراء بالجنيهسعر البيع بالجنيه
الدولار الأمريكي16.0516.15
اليورو17.7517.90
الجنيه الإسترلييني20.6920.90
الريال السعودي4.264.30
الدرهم  الإماراتي4.364.40



العملةسعر الشراء بالجنيهسعر البيع بالجنيه
الدولار الأمريكي16.0716.17
اليورو17.7017.88
الجنيه الإسترلييني20.6720.89
الريال السعودي4.274.31
الدرهم  الإماراتي4.374.40



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