Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقيقة تعاقد الأهلي مع مدافع المنتخب الأوليمبي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 03:04 م
Advertisements
أسامة جلال
أسامة جلال
محمد الصو
Advertisements
كشف مسؤولو نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وتوقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونفى مصدر داخل إدارة النادي البترولي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، ما يتردد بشأن توقيع اللاعب على عقود رحيله للقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر: "اللاعب لا يمكنه التوقيع لأي نادي قبل العودة لإدارة ناديه حيث يرتبط بعقد لمدة ثلاث مواسم مقبلة، الأمر الذي يجعله لا يغامر بمستقبله والتوقيع دون علم ناديه".

وتابع: "الأهلي يفاوض مجلس إنبي، منذ الصيف الماضي للحصول على خدمات اللاعب، ولكنها كانت عبارة عن عروض شفوية وجس نبض لم ترتق للشكل الرسمي".

واختتم: "في حالة الحصول على عرض وفاكس رسمي من النادي الأهلي، سيتم مناقشة الأمر وعرضه على الجهاز الفني، لحسم أمره سواء ببقائه أو السماح برحيله".

وشارك جلال في تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، رفقة المنتخب الوطني الأوليمبي لأول مرة في تاريخه.

وتوج المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

واستضافت مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، بمشاركة 8 منتخبات تنافست على حصد ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتأهلت منتخبات مصر صاحب اللقب وكوت ديفوار الوصيف، وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث، إلى نهائيات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.


وكان للاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، العدد الأكبر من الجوائز الفردية، حيث حصل محمد صبحي على جائزة أفضل حارس ورمضان صبحي على أفضل لاعب بالبطولة، ومصطفى محمد أفضل هداف، ومنتخب مصر صاحب اللعب النظيف.

وتوج الفراعنة الصغار بلقب البطولة لأول مرة في التاريخ، وتحقيق الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020، للمرة الثانية عشر في تاريخهم بالبطولة التي تنطلق يوليو المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

انبي المنتخب الاوليمبى الدوري المصري اخبار الرياضة أسامة جلال

أخبار تهمك

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ظهور لـ محمد هنيدي بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية

منذ ساعة و 8 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ ساعتين

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ ساعة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 18 ساعة

اتحاد الكرة يضغط من أجل عودة الجماهير

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 19 ساعة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأوليمبي

شوقي غريب يتخذ قرار مفاجئ قبل انطلاق الأمم الإفريقية

نتيجة مباراة مصر اليوم ضد جنوب إفريقيا.. الفراعنة إلى أولمبياد Tokyo 2020

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

نتيجة مباراة مصر ضد كوت ديفوار اليوم.. egypt vs cote d'ivoire u23

رمضان صبحي أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status