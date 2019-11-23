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مهرجان هندي عالمي يقع في خطأ فادح.. وأميتاب باتشان: ليس لدي أي كلمات لتعبر عن امتناني

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:36 م
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أميتاب باتشان
أميتاب باتشان
مرنا مجدي
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وقع مهرجان الهند السينمائي الدولي IFFI في خطأ كبير، وذلك أمس الجمعة، بعدما نشر صورة لشخص أخر بدلاً من ساتياجيت راي مخرج فيلم Ganashatru ، ولكن تدارك الموقع الخطأ بعد فوات الآوان وتداول النشطاء الصورة الخطأ على تويتر.

 

الدورة الـ50

 

على صعيد آخر، انطلق مهرجان الهند السينمائي الدولي الخمسون يوم الأربعاء الماضي، وحضر أميتاب باتشان وراجنيكانث المهرجان في اليوم الأول، وشاركوا في الجلسة الافتتاحية للبانوراما الهندية.

 

واستضاف المهرجان كاران جوهر الحدث الذي شارك فيه أميتاب وراجنيكانث، وحصل النجم الجنوبي راجنيكانث على جائزة أيقونة اليوبيل الذهبي لمساهمته في السينما الهندية، وحصلت الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبرت على جائزة الإنجاز مدى الحياة.

 

41 فيلما يشاركون في البانوراما الهندية

 

دورة المهرجان هذا العام تم عرض ما يصل إلى 26 فيلما روائيا و15 فيلما غير روائي كجزء من البانوراما الهندية في IFFI.

 

كما تم عرض العديد من الأفلام الشهيرة لـ أميتاب باتشان في المهرجان.

 

كلمة أميتاب باتشان

 

وعن شكره للمهرجان على هذا التقدير، قال أميتاب إنه ليس لديه أي كلمات ليعبر عن امتنانه لمهرجان IFFI على تكريمه له، ولأثره في أفلامه.

 

50 عاما في صناعة السينما

 

وافتتح أميتاب باتشان أيضًا، جائزة Dadasaheb Phalke في المهرجان، وعبر الممثل عن سروره لإكمال 50 عاما في الصناعة الهندية، في نفس الوقت الذي يحتفل فيه المهرجان بيوبيله الذهبي، وقال إنه قد مضت 50 سنة على رحلته في هذه الصناعة منذ أن بدأ في عام 1969، وطبعتها الخمسين للاتحاد الدولي لوكالات التمويل، وأنه يثني على الحكومة لتنظيمها هذا المهرجان، ويشعر بالتواضع والشرف الشديدين، ويريد أن يشكر حكومة الهند على هذه الجائزة المرموقة.

 

76 دولة مشاركة

 

خلال تسعة أيام من مهرجان IFFI، وهو أحد أكبر المهرجانات السينمائية الدولية في آسيا، سيتم عرض ما يقرب من 200 فيلم من 76 دولة لحضور أكثر من 7000 من المندوبين.

 

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