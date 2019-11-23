"تقرير" إنبي على مائدة "ميتشو"

وضع الجهاز المعاون للزمالك تقريره للصربي ميتشو المدير الفني للفريق قبل لقاء إنبي يوم الإثنين المقبل من عمر بطولة الدوري لدراسة المنافس بالشكل الأمثل والوقوف على نقاط القوة والضعف.





وتوج المنتخب الأوليمبي ببطولة افريقيا تحت 23 سنة بالأمس والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020





وشمل التقرير التركيز على السرعات الخاصة بالفريق البترولي وإجادته في الهجمات المرتدة بشكل كبير وهو ما جعل ميتشو يضع تدريبات خاصة للأطراف من الناحيتين اليمنى واليسرى بسرعة العودة إلى الخلف والتركيز في الواجبات الدفاعية، بالإضافة إلى التركيز في سلاح الكرات العرضية الذي يجيد به فريق إنبي بشكل كبير وهو ما يتطلب من دفاع الزمالك ضرورة التمركز بشكل سليم.





وتوقفت مسابقة الدوري لما يزيد عن 40 يوما بسبب ظروف خوض بطولة افريقيا تحت 23 سنة بجانب مواجهتي المنتخب الأول أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا.













وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن مؤجلات بطولة الدوري بعد إستئناف المسابقة وعقب خوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.





ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.





ويحدد الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام المقبلة الموعد النهائي للإعلان عن باقي لقاءات البطولة بداية من الجولة اسلابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل والرؤية الكاملة للمباريات المختلفة للأندية المصرية في افريقيا.



